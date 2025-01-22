Трамп хочет ввести стопроцентные пошлины в отношении стран БРИКС - чем это грозит

Дональд Трамп пригрозил ввести в отношении стран БРИКС торговые пошлины в размере 100 % в случае создания единой валюты или полного перехода на национальные валюты.

Такое заявление американский лидер сделал, говоря о низких расходах на оборону стран НАТО, в частности Испании. При этом он ошибочно назвал ее членом БРИКС, в котором она не состоит.