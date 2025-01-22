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Трамп хочет ввести стопроцентные пошлины в отношении стран БРИКС - чем это грозит

Дональд Трамп пригрозил ввести в отношении стран БРИКС торговые пошлины в размере 100 % в случае создания единой валюты или полного перехода на национальные валюты.

Такое заявление американский лидер сделал, говоря о низких расходах на оборону стран НАТО, в частности Испании. При этом он ошибочно назвал ее членом БРИКС, в котором она не состоит.

Также Трамп подчеркнул, что это не просто угроза, а уже высказанная им позиция. Однако подобная политика угрожает мировой экономике. В Международном валютном фонде предупреждали, что действия Трампа могут в конечном счете привести к усилению глобальной финансовой фрагментации.

СШАДональд Трамп