Трамп хочет ввести стопроцентные пошлины в отношении стран БРИКС - чем это грозит

Погода в Беларуси
Брест2°
Гомель0°
Витебск-1°
Могилев-1°
Гродно1°
Минск0°
Минск
0°
Дональд Трамп пригрозил ввести в отношении стран БРИКС торговые пошлины в размере 100 % в случае создания единой валюты или полного перехода на национальные валюты.
Такое заявление американский лидер сделал, говоря о низких расходах на оборону стран НАТО, в частности Испании. При этом он ошибочно назвал ее членом БРИКС, в котором она не состоит.
Также Трамп подчеркнул, что это не просто угроза, а уже высказанная им позиция. Однако подобная политика угрожает мировой экономике. В Международном валютном фонде предупреждали, что действия Трампа могут в конечном счете привести к усилению глобальной финансовой фрагментации.