Трамп может пересмотреть разрешение Байдена наносить удары вглубь России

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что может пересмотреть разрешение Байдена наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России. По его словам, это было плохим решением.



Однако администрация уходящего президента сдаваться не собирается. В Белом доме заявили, что постарались донести до Трампа "логику" своих действий.



Вместе с тем Трамп сообщил, что усердно работает над прекращением украинского конфликта и уже достиг "небольшого прогресса".



По словам политика, он сможет ответить на вопрос о возможных территориальных уступках Киева после "первой встречи с лидерами России и Украины".