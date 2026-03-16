Трамп о сопротивлении Ирана: Мы были в шоке, они могли бы сдаться

В ночь на 17 марта ЦАХАЛ осуществлял интенсивные ракетные удары по Тегерану и Бейруту. Израиль утверждает, что объектами атаки являются исключительно военные цели, но страдают при этом и многочисленные мирные жители. Телеканалы планеты облетели кадры, запечатлевшие одного из бейрутцев, который потерял в результате израильской бомбардировки четырех дочерей, мать, отца, брата и племянника.

Иран, в свою очередь, продолжает атаковать базы США и инфраструктурные объекты их союзников по всему региону. Минувшей ночью полыхал аэропорт в Дубае: власти запретили все полеты сюда и возобновили допуск самолетов лишь под утро. Иранские атаки столь интенсивны, что Трамп даже выразил крайнее недовольство активным сопротивлением персов внешней агрессии.

Дональд Трамп, президент США:

"Мы были в шоке. Знаете, они оказали сопротивление. Они могли бы сдаться. Но подумайте, если бы нас не было рядом, у них огромная мощь: у них тысячи ракет, большинство из которых мы уничтожили, какую угрозу они представляли соседям!? Соседи, наверное, привыкли. Я имею в виду, вот люди живут в Украине: они не должны там жить, но они живут. Наверное, привыкли!"

Дональд Трамп, президент США

Ночью Иран нанес ряд ударов по Багдаду. Попадания пришлись на посольство США и их военную базу. Пострадала также миссия Евросоюза в стране. Горят два крупнейших иракских месторождения, расположенные на юге.