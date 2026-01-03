3.71 BYN
Трамп о военной операции в Венесуэле: Я наблюдал за этим буквально как за телевизионным шоу
Дональд Трамп высказался о проведенной операции в Венесуэле. Он заявил, что общался с Мадуро неделю назад и призывал его добровольно сдаться, при этом хозяин Белого дома признал, что США планировали провести операцию еще несколько дней назад, но она переносилась из-за плохой погоды. При этом Трамп не скрывает восторга от проделанной работы.
Дональд Трамп, президент США:
"Команда проделала невероятную работу. Они репетировали и тренировались так, как никто никогда не видел. И мне сказали (и сказали настоящие военные), что ни одна другая страна на земле неспособна выполнить такой маневр. Если бы вы видели, что там происходило… Я наблюдал за этим буквально как за телевизионным шоу. И если бы вы увидели скорость, ту самую "скорость и силу", как они это называют. Это было просто поразительно. Потрясающая работа, которую проделали эти люди. Никто другой не смог бы сделать ничего подобного".
Также Трамп сообщил, что США будут участвовать в решении вопроса будущего Венесуэлы, поскольку Вашингтон не может рисковать, позволяя кому-то занять место Мадуро. Наконец он назвал реальную цель военной операции. По словам американского лидера, США будут "сильно вовлечены" в работу нефтяного сектора Венесуэлы. По информации Трампа, захваченных американскими военными Мадуро и его жену вывезли из Венесуэлы на вертолете и высадили на корабль, на котором их доставят в Нью-Йорк. Более того, американский лидер дал понять, что вслед за Венесуэлой он может заняться и Мексикой. Мол, президент Мексики - хорошая женщина, но она не управляет страной, это делают картели. И США придется что-то с ними сделать.