Трамп о военной операции в Венесуэле: Я наблюдал за этим буквально как за телевизионным шоу

Дональд Трамп высказался о проведенной операции в Венесуэле. Он заявил, что общался с Мадуро неделю назад и призывал его добровольно сдаться, при этом хозяин Белого дома признал, что США планировали провести операцию еще несколько дней назад, но она переносилась из-за плохой погоды. При этом Трамп не скрывает восторга от проделанной работы.

Дональд Трамп, президент США:

"Команда проделала невероятную работу. Они репетировали и тренировались так, как никто никогда не видел. И мне сказали (и сказали настоящие военные), что ни одна другая страна на земле неспособна выполнить такой маневр. Если бы вы видели, что там происходило… Я наблюдал за этим буквально как за телевизионным шоу. И если бы вы увидели скорость, ту самую "скорость и силу", как они это называют. Это было просто поразительно. Потрясающая работа, которую проделали эти люди. Никто другой не смог бы сделать ничего подобного".