Трамп обещает удары по иранским электростанциям и мостам

Президент США заявил, что во вторник, 7 апреля, будут нанесены удары по иранским электростанциям, а также по мостам, если Тегеран не восстановит движение через Ормузский пролив.

"Вторник станет одновременно "днем электростанций" и "днем мостов" в Иране", - написал Трамп в своей социальной сети.