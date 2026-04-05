Трамп обещает удары по иранским электростанциям и мостам
Автор:Редакция news.by
Президент США заявил, что во вторник, 7 апреля, будут нанесены удары по иранским электростанциям, а также по мостам, если Тегеран не восстановит движение через Ормузский пролив.
"Вторник станет одновременно "днем электростанций" и "днем мостов" в Иране", - написал Трамп в своей социальной сети.
В своем сообщении американский лидер, используя ненормативную лексику, призвал власти Ирана "открыть пролив". На следующей неделе истекает крайний срок, что выдвинул Трамп, для того чтобы Иран либо заключил сделку с США, либо восстановил Ормузский транзит.