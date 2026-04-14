Трамп обрушился с критикой на итальянского премьера

Трамп набросился с критикой на вчерашнюю соратницу - итальянского премьера Мелони - после того, как она назвала неприемлемыми нападки президента США на Папу Римского Льва XIV.

По словам американского лидера, Иран взорвал бы Италию за две минуты, если бы у него была такая возможность. Трамп добавил, что считал Мелони смелой, но ошибался. Он также высказал недовольство Римом за отказ участвовать в блокаде Ормузского пролива. По словам Трампа, Италия считает, что всю "грязную работу" в данном регионе должен сделать Вашингтон.

При этом представители Ирана с иронией заявили, что Тегеран любит Италию и нет никаких причин причинять ей вред, отметив также, что Иран ни разу не начинал войну в отличие от США, которые за 250 лет развязали более 100 конфликтов.