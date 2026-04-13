Трамп обрушился с критикой на Папу Римского
Трамп критикует Папу Римского Льва XIV. Президент США заявил, что глава Римско-католической церкви слаб в борьбе с преступностью и ужасен во внешней политике. Хозяин Белого дома не согласен с позицией понтифика по вопросам Ирана и Венесуэлы, а также не приемлет критику в адрес американской администрации.
Дональд Трамп, президент США:
"Нам не нравится Папа Римский, который говорит, что ядерное оружие - это нормально; нам не нужен Папа Римский, который говорит, что преступность в наших городах - это нормально. Мне это не нравится. Я не большой поклонник Папы Льва. Он очень либеральный человек, который не верит в борьбу с преступностью. Он человек, который не считает, что мы должны воевать со страной, которая хочет получить ядерное оружие, чтобы взорвать мир".
Президент США отметил, что, по его мнению, Лев XIV не занимал бы нынешний пост, если бы не события в Белом доме. Он призвал понтифика "перестать угождать радикальным левым" и "сосредоточиться на выполнении обязанностей главы церкви".