Трамп обрушился с критикой на Папу Римского

Трамп критикует Папу Римского Льва XIV. Президент США заявил, что глава Римско-католической церкви слаб в борьбе с преступностью и ужасен во внешней политике. Хозяин Белого дома не согласен с позицией понтифика по вопросам Ирана и Венесуэлы, а также не приемлет критику в адрес американской администрации.

"Нам не нравится Папа Римский, который говорит, что ядерное оружие - это нормально; нам не нужен Папа Римский, который говорит, что преступность в наших городах - это нормально. Мне это не нравится. Я не большой поклонник Папы Льва. Он очень либеральный человек, который не верит в борьбу с преступностью. Он человек, который не считает, что мы должны воевать со страной, которая хочет получить ядерное оружие, чтобы взорвать мир".