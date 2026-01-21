3.72 BYN
Трамп отказался от введения с 1 февраля пошлин в отношении ЕС
Вопрос Гренландии решен. В Давосе Трамп объявил, что отказывается от введения с 1 февраля тарифов в отношении европейских государств: пошлины должны были стать наказанием странам ЕС за неуступчивость в вопросе Гренландии. Однако относительно судьбы острова, как будто, удалось договориться.
В ходе переговоров с генсеком НАТО Рютте, как сообщается, было достигнуто соглашение о предоставлении Соединенным Штатам возможности максимально широкого военного присутствия в Гренландии. По всей видимости, Пентагон получит возможность открыть там еще одну или несколько баз, а также перебросить туда максимально широкую номенклатуру оружия.
Правда, официальный Копенгаген еще не подтвердил факт договоренности на этот счет, напротив, датчане собираются перебросить на остров дополнительные 2 тысячи солдат.
Дональд трамп, президент США:
"Все, чего мы хотим от Дании для национальной и международной безопасности, а также для сдерживания наших очень энергичных врагов, - это эта земля, на которой мы собираемся построить самый большой оборонный "Золотой купол". Я собираюсь защитить Канаду, которая получает от нас много бесплатных благ. Им следовало бы быть благодарными, но они не благодарны. Другие президенты, глупо это или нет, тратили триллионы и триллионы долларов на НАТО, ничего не получая взамен. Это всегда была улица с односторонним движением. Теперь они хотят, чтобы мы помогли им с Украиной, и мы говорим, что поможем, но хотим взаимности!"
22 января в Москву отправятся представители Трампа Уиткофф и Кушнер: американская сторона сообщает, что соглашение о прекращении огня в Украине согласовано более чем на 90 %. Трамп также ожидает, что Россия примет участие в создаваемом Совете мира: президент Путин уже заявил, что Москва готова выделить в учреждаемый фонд миллиард долларов из тех активов, которые заморожены Западом. Сегодня в Давосе предполагается подписать документы о создании Совета мира. Свое участие в нем подтвердили около 25 стран. Вероятным является участие в Совете Китая, России, а также Индии. Об этом станет известно уже сегодня.