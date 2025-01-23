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Трамп подписал указ, запрещающий въезд нелегальным мигрантам через южную границу США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете въезда нелегальным мигрантам через южную границу США.

Как сообщила пресс-служба Белого дома, документ предписывает Министерству внутренней безопасности, Минюсту и Госдепартаменту отказывать незаконным мигрантам во въезде, репатриировать и выдворять их. Кроме того, указ ограничивает право таких лиц оставаться на территории США под предлогом поиска убежища. Сегодня-завтра на укрепление южной границы с Мексикой дополнительно направят 1,5 тыс. военнослужащих.

Отметим, что на границе уже находятся более 2 тыс. американских военных в составе оперативной группы "Север".

Дональд ТрампСШАмигранты