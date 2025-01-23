Трамп подписал указ, запрещающий въезд нелегальным мигрантам через южную границу США

Погода в Беларуси
Брест4°
Гомель2°
Витебск1°
Могилев0°
Гродно2°
Минск1°
Минск
1°
Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете въезда нелегальным мигрантам через южную границу США.
Как сообщила пресс-служба Белого дома, документ предписывает Министерству внутренней безопасности, Минюсту и Госдепартаменту отказывать незаконным мигрантам во въезде, репатриировать и выдворять их. Кроме того, указ ограничивает право таких лиц оставаться на территории США под предлогом поиска убежища. Сегодня-завтра на укрепление южной границы с Мексикой дополнительно направят 1,5 тыс. военнослужащих.
Отметим, что на границе уже находятся более 2 тыс. американских военных в составе оперативной группы "Север".