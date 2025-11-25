3.70 BYN
Трамп поручил Уиткоффу лететь в Москву для переговоров с Путиным
Вашингтон продолжает активную работу над достижением мира в Украине. Дональд Трамп поручил Уиткоффу лететь в Москву для переговоров с Путиным, которые могут пройти на следующей неделе.
Пока спецпосланник президента США будет находиться в России, с Киевом будет контактировать министр Сухопутных войск Дэниел Дрисколл.
Американский лидер подчеркнул, что переговоры продвигаются в позитивном ключе, а первоначальная версия мирного плана США из 28 пунктов была доработана с учетом предложений России и Украины и сократилась до 22. В документе остается лишь несколько пунктов, с которыми стороны не согласны.
Также Трамп заявил, что Россия уже пошла на уступки в мирном плане. Москва якобы готова прекратить боевые действия, а также отказаться от новых территориальных претензий.
При этом хозяин Белого дома настоятельно рекомендовал Киеву согласиться на сделку и отдать часть земель, в противном случае Украина их скоро потеряет в ходе боевых действий.
Что же касается личной встречи с Зеленским, то президент США не против, но только когда соглашение о прекращении войны будет окончательным.