Вашингтон продолжает активную работу над достижением мира в Украине. Дональд Трамп поручил Уиткоффу лететь в Москву для переговоров с Путиным, которые могут пройти на следующей неделе.

Пока спецпосланник президента США будет находиться в России, с Киевом будет контактировать министр Сухопутных войск Дэниел Дрисколл.

Американский лидер подчеркнул, что переговоры продвигаются в позитивном ключе, а первоначальная версия мирного плана США из 28 пунктов была доработана с учетом предложений России и Украины и сократилась до 22. В документе остается лишь несколько пунктов, с которыми стороны не согласны.

Также Трамп заявил, что Россия уже пошла на уступки в мирном плане. Москва якобы готова прекратить боевые действия, а также отказаться от новых территориальных претензий.

При этом хозяин Белого дома настоятельно рекомендовал Киеву согласиться на сделку и отдать часть земель, в противном случае Украина их скоро потеряет в ходе боевых действий.