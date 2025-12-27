3.71 BYN
Трамп предупредил Зеленского: Все предыдущие торги по мирному плану не значат ничего
Белый дом сообщил о переносе воскресной встречи во Флориде президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Она пройдет в 9 вечера по минскому времени. Наверняка атмосфера будет далека от дружеской: Трамп предупредил, что все предыдущие торги по содержанию мирного плана не значат ровным счетом ничего: "Пока я не приму решение, у Зеленского ничего нет", - заявил хозяин Белого дома.
После переговоров с Трампом Киев проведет экстренные консультации с лидерами Евросоюза, Великобритании и Канады: обсуждаться будет вопрос гарантий безопасности Украины. Судьба мирного плана Трампа, в котором было 28 пунктов, а осталось лишь 20, должна решиться в ближайшие сутки.
Сразу несколько российских представителей между тем уже заявили, что после внесения в план изменений, которых добивалась Украина, документ стал практически неприемлемым для Москвы.