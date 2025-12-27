Трамп предупредил Зеленского: Все предыдущие торги по мирному плану не значат ничего

Белый дом сообщил о переносе воскресной встречи во Флориде президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Она пройдет в 9 вечера по минскому времени. Наверняка атмосфера будет далека от дружеской: Трамп предупредил, что все предыдущие торги по содержанию мирного плана не значат ровным счетом ничего: "Пока я не приму решение, у Зеленского ничего нет", - заявил хозяин Белого дома.