Трамп провел телефонный разговор с президентом Мадуро

Дональд Трамп провел переговоры с президентом Мадуро по телефону: подробности беседы не раскрываются, но, судя по всему, во взрывоопасной ситуации вокруг Венесуэлы наблюдается некоторая деэскалация.

Трамп заявил, что воздушное пространство этой страны американцы пытаются закрыть не потому, что готовят военную операцию, а лишь поскольку считают Каракас недружественным.

По данным СМИ, Вашингтон настаивает на отставке президента Мадуро: однако, тот согласен не выставлять свою кандидатуру на следующих выборах, но принять американский диктат отказывается.