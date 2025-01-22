Трамп рассказал о своих отношениях с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает хорошие отношения со своим российским коллегой Владимиром Путиным и с любовью относится к жителям России.

"Я не планирую делать России больно. Я с любовью отношусь к народу России и всегда имел хорошие отношения с президентом Путиным", - написал президент США в Truth Social. Его слова цитирует ТАСС.

Ранее Трамп выразил надежду, что контакт с Путиным состоится "очень скоро". Накануне он также сказал, что всегда готов к встрече с российским лидером. "В любое время, когда они захотят", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.