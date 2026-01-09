Трамп: США готовятся к наземным ударам по наркокартелям

Дональд Трамп отменил вторую волну атак по Венесуэле. Он заявил, что США планируют приступить к наземным операциям против латиноамериканских наркокартелей. Об этом хозяин Белого дома сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Трамп утверждает, что Вашингтон перекрыл 97 % контрабанды наркотиков, которая перевозится в США по морю, и теперь намерен переходить к ударам по картелям на суше.