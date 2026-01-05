Трамп: США управляют Венесуэлой

Венесуэла после захвата президента Мадуро находится под управлением США. С таким заявлением выступил Трамп.

Хозяин Белого дома добавил, что выборы в стране пройдут, когда настанет подходящий момент - сейчас в Вашингтоне больше думают о восстановлении нефтяной инфраструктуры. По словам американского президента, нефтяные компании США проявляют большой интерес к работе в Венесуэле и готовы инвестировать в ее экономику.

Дональд Трамп, президент США:

"В Венесуэле есть одна особенность - сейчас она мертвая страна. И, честно говоря, мы бы стали такими же, если бы я не выиграл выборы. Мы бы стали Венесуэлой на стероидах. Этой стране сейчас приходится выживать, и для ее восстановления нам могут потребоваться крупные инвестиции со стороны нефтяных компаний".

Как стало известно, в результате американской военной операции в Венесуэле убито много граждан Кубы, которые охраняли президента Венесуэлы Мадуро. Эти слова подтвердил кубинский лидер. Диас-Канель Бермудес уточнил: в ходе операции США погибли 32 гражданина страны. В связи с этим на Кубе объявлен двухдневный траур. Всего число жертв агрессии США увеличилось до 80.

Тем временем исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что Каракас считает приоритетом выстраивание сбалансированных и взаимоуважительных отношений со Штатами. По ее словам, венесуэльские власти приглашают правительство США к совместной работе над программой сотрудничества, ориентированной на развитие страны. Венесуэла стремится жить без внешних угроз - в атмосфере уважения и международного сотрудничества.