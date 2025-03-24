Трамп: США вводят зеркальные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров

США вводят зеркальные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров. Об этом заявил американский президент, выступая в Розовом саду Белого дома.

По словам Трампа, при расчете своих тарифов власти США брали половину от ставки пошлины каждой страны на американские товары. Так, будут взиматься 20 % на товары из ЕС, 34 % - на товары из Китая. Базовый размер пошлины для всех стран составит 10 %. Кроме того, Вашингтон c 3 апреля введет пошлины в 25 % на произведенные за пределами страны автомобили.

Дональд Трамп назвал свое решение декларацией американской экономической независимости, добавив, что снова сделает Америку "великой и богатой".

Дональд Трамп, президент США:

"На протяжении десятилетий наша страна подвергалась грабежу, разграблению, изнасилованию и разбою со стороны стран ближнего и дальнего зарубежья, как друзей, так и врагов. Американские сталевары, автопроизводители, фермеры и квалифицированные ремесленники - многие из них сегодня здесь, с нами. Они действительно тяжело страдали. Они с ужасом наблюдали за тем, как иностранные лидеры крали наши рабочие места, иностранные мошенники грабили наши заводы, а иностранные стервятники разрывали на части нашу некогда прекрасную американскую мечту. У нас была американская мечта, о которой говорят все реже. Мы говорили о ней четыре года назад и говорим сейчас. А на протяжении многих лет и даже десятилетий вам о ней не напоминали. Нашу страну и ее налогоплательщиков обворовывали более 50 лет, но этого больше не произойдет. Этого больше не произойдет".

Прогнозы экономистов

Самые высокие пошлины введены против Камбоджи, Вьетнама и Шри-Ланки. Минимальные - в отношении Бразилии, Сингапура, Австралии, Великобритании и нескольких стран Южной Америки. По словам президента США, Вашингтон направит триллионы долларов выручки от зеркальных пошлин на снижение налогов и погашение госдолга. При этом экономисты предупреждают, что это осложнит жизнь всем, в том числе американцам, которые и заплатят за введенный Трампом налог на импорт.

США вводят зеркальные пошлины на импорт Дональд Трамп объявил о введении зеркальных пошлин в отношении иностранных торговых партнеров Соединенных Штатов 7 часов назад

Пол Уайзман, аналитик информагентства The Associated Press:

"Эксперты настроены очень скептически. Они считают, что пошлины повышают цены, они делают экономику менее эффективной. Пошлины наносят ущерб компаниям, американским фабрикам, которым приходится импортировать оборудование для производства своих товаров. В итоге их издержки растут, и они становятся менее конкурентоспособными на мировом рынке. Торговые аналитики называют это катастрофой для американской экономики".

В ЕС назвали решение Трампа "ударом по мировой экономике"

Решение Трампа о введении пошлин для всего мира, включая Европейский союз, является серьезным ударом по мировой экономике, заявила глава Еврокомиссии, выступив со срочным обращением. Она выразила глубокое сожаление в связи с выбором американского президента и предупредила о последствиях.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

"Неопределенность будет нарастать и спровоцирует рост дальнейшего протекционизма. Последствия будут ужасными для миллионов людей по всему миру, а также для самых уязвимых стран, которые сейчас подвергаются одним из самых высоких пошлин США, противоположных тому, чего мы хотели добиться. Тарифы нанесут ущерб потребителям по всему миру. Это будет ощущаться немедленно. Миллионы граждан столкнутся с более высокими счетами за продукты. Подорожают лекарства и транспорт. Вырастет инфляция. Пострадают все предприятия, большие и малые. Расходы на ведение бизнеса с Соединенными Штатами резко возрастут. И что еще важнее, в беспорядке, похоже, нет порядка".

В то же время Брюссель готов отреагировать. Еврокомиссия завершает первый ответный пакет на тарифы на сталь, и сейчас готовится к дальнейшим контрмерам, если переговоры с США не увенчаются успехом. Пытаются договориться с США и в Британии - в Лондоне заявили, что продолжат работать над торговой сделкой с Вашингтоном, которая сгладит эффект от вводимых ограничений. Последовала реакция Китая - Пекин решительно осудил решение Трампа и обещал принять контрмеры для защиты своих интересов и прав. Власти Южной Кореи провели срочное совещание по поводу вводимых мер, а премьер-министр Австралии назвал пошлины Трампа абсолютно "необоснованными".