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США вводят зеркальные пошлины на импорт
Дональд Трамп объявил о введении зеркальных пошлин в отношении иностранных торговых партнеров Соединенных Штатов.
По его словам, эти ставки примерно вдвое ниже тех, что применяют другие страны в отношении американских товаров. Он показал журналистам таблицу, в которой указано, какие тарифы в среднем действуют на импорт из Штатов в других странах, и какие в Вашингтоне вводят в ответ.
Так, США будут взимать 20 % на товары из ЕС, в 34 % - на товары из Китая. Базовый размер пошлины для всех стран составит 10 % - он действует в том числе и для товаров из Украины. России и Беларуси в списке нет. Глава американского минфина объяснил это тем, что США не ведут с нашими странами торговли.
Скотт Бессент также предостерег другие страны от контрмер. По его словам, это спровоцирует эскалацию. Кроме того, Вашингтон c 4 апреля введет пошлины в 25 % на произведенные за пределами США автомобили.