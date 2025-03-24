США вводят зеркальные пошлины на импорт

Дональд Трамп объявил о введении зеркальных пошлин в отношении иностранных торговых партнеров Соединенных Штатов.

По его словам, эти ставки примерно вдвое ниже тех, что применяют другие страны в отношении американских товаров. Он показал журналистам таблицу, в которой указано, какие тарифы в среднем действуют на импорт из Штатов в других странах, и какие в Вашингтоне вводят в ответ.

Так, США будут взимать 20 % на товары из ЕС, в 34 % - на товары из Китая. Базовый размер пошлины для всех стран составит 10 % - он действует в том числе и для товаров из Украины. России и Беларуси в списке нет. Глава американского минфина объяснил это тем, что США не ведут с нашими странами торговли.