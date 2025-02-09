Трамп "топит" Евросоюз? Чем Европе может обернуться торговая война с США?

Показательная порка Мексики и Канады призвана продемонстрировать, что президент США Дональд Трамп не намерен церемониться ни с кем, кто представляет угрозу для интересов Штатов.

На очереди стоят ЕС и Великобритания. Новоиспеченный американский лидер не скрывает, что либо будет так, как хочет он, либо плохо будет всем. В европейских столицах пока бравируют решимостью дать жесткий ответ в случае введения пошлин. Вот только дойдут ли слова до реальных дел - большой вопрос. О подчинении Старого Света - расскажем в рубрике "Полная ЕврОПА".

Европейские лидеры в панике от ожидания, когда же Трамп доберется до них. Лидер Белого дома вернулся к одной из любимых забав своего первого срока и одному из самых решительных предвыборных обещаний - устроить торговую войну всем против всех. Он отрапортовал, что достанется и Евросоюзу. Мол, совсем обнаглели, живут за счет США и в ус не дуют, да еще и никакого уважения к новой власти не имеют. Считай, ответочка прилетела всем тем, кто когда-то выступал против него, причем это повторил уже несколько раз, а он в отличие от Байдена провалами в памяти не страдает.

Дональд Трамп:

"У нас насчитывается дефицит более чем в 300 млрд долларов. Они не забирают наши автомобили, фермерские продукты, а мы берем у них все. Конечно, и Великобритания выходит за рамки, но ЕС перешел все границы. С Лондоном, думаю, можно договориться, а вот ЕС - это просто зверство, что они сделали".

И тут британцы с облегчением выдохнули и впервые за долгое время вновь обрадовались, что вышли из ЕС, но лучше было перестраховаться. Как пишут их СМИ со ссылкой на неназванные, но важные источники, Лондон намерен нарастить объемы импорта газа и вооружений из США. Но чтобы в Брюсселе ничего не поняли и не принялись бежать наперегонки, вешают им лапшу на уши, что не бросят.

Канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз: "Мы прагматично относимся к вызовам, которые унаследовали от предыдущего правительства, провалившего сделку по Brexit. В отличие от Консервативной партии, политика которой заключалась в том, чтобы вообще не взаимодействовать с Европейским союзом, мы будем уделять приоритетное внимание предложениям, которые способствуют росту и процветанию Великобритании".

Рэйчел Ривз

Прагматичным оказался и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Вести о введении тарифов венгерского премьера даже развеселили. Будапешт за независимую политику не раз получал по голове, но теперь настало его время отвешивать оплеухи. Политик заявил, что намерен напрямую заключить выгодную сделку со своим другом Трампом, а евробюрократы пусть сами расхлебывают кашу, которую заварили.

"Я не предрекаю великого будущего Западной Европе. Если крупные государства не восстановят свою независимость, если они не встанут на ноги и если Брюссель и его бюрократическая элита продолжит указывать, что должна делать Европа, то мы вообще не можем предсказать ничего хорошего", - заявил Виктор Орбан.

Виктор Орбан

Другие же европейские лидеры не столь оптимистичны - ни дружбой, ни сильной экономикой они козырять не могут, а потому пытаются решить вопрос сообща. Точнее, массово бравируют, что им не страшен серый волк, но, правда, ровно до той поры, пока он не сделает зубами щелк.

Мы осознаем потенциальные проблемы в отношениях с США, и мы готовы к этому. На несправедливые или произвольные действия Европейский союз ответит жестко. Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии

Вот только как именно собирается ответить госпожа Урсула, не уточняется. Да и что может противопоставить полуразрушенная европейская экономика? Производители массово сокращают сотрудников, переносят свои мощности в другие страны, в том числе и США, а энергоносители становятся все дороже, зеленая повестка тоже совсем не работает.

Еще один воинственный представитель в лице президента Франции Эмманюэля Макрона призывает встать одной большой стеной на пути Трампа, но для начала усилить оборону. Судя по заявлениям, наверное, в будущем хочет генсека НАТО Марка Рютте подсидеть.

"Без европейцев невозможно обеспечить безопасность Европы, поэтому мы должны пойти дальше в развитии своей оборонной промышленности, технологической базы, предполагая увеличение инвестиций. Далее пройтись по экономическим и коммерческим вопросам, чтобы добиться стратегического пробуждения Европы", - заявил Макрон.

Но на то она и Европа, чтобы громко гавкать из-за кустов о единстве, виляя хвостом и ожидая благосклонности от истинного хозяина. Вот, например, канцлер Германии Олаф Шольц, недавно с преданностью глядевший в глаза Байдену, теперь вообще тихо рычит и поскуливает.

Олаф Шольц и Джо Байден

Олаф Шольц:

"Очевидно, что, будучи сильным экономическим регионом, мы можем сами определять свои собственные решения и реагировать на тарифную политику ответными мерами. Мы должны и будем это делать".

Впрочем, не все так самоуверенны. Шольц сейчас может говорить вообще что угодно, ведь шансы, что его переизберут канцлером, стремятся к нулю. Но после того, что он сделал с экономикой своей страны, уж лучше бы молчал. А вот те, кто к реальности ближе, предупреждают, что с Трампом лучше не шутить.

Ксавье Беттель, вице-премьер-министр, министр иностранных дел и внешней торговли Люксембурга: "Я много лет работал с Дональдом Трампом, когда был премьер-министром, и если вы слабы, то он съест вас, если вы не ведете переговоры - убьет вас. Вот факты, которые вам нужны. А еще он теряет интерес к Европе".