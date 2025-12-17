3.68 BYN
Трамп ввел полный запрет на въезд в США для граждан еще 7 стран
Автор:Редакция news.by
Президент США Дональд Трамп объявил о полном запрете на въезд в страну для граждан еще 7 государств. Среди них Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Южный Судан, Сирия, Лаос и Сьерра-Леоне.
Новые правила вступят в силу 1 января 2026 года.
Таким образом список стран, гражданам которых полностью запрещен въезд в США, расширен с 12 пунктов до 19. Политологи отмечают, что это крупнейшее расширение визовых ограничений за последние годы.
Фото РИА Новости