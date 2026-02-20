Трамп вводит 10-процентные пошлины для всех стран мира

С 24 февраля вступают в силу новые 10-процентные пошлины США на товары из всех стран мира. Распоряжение не коснется товаров, которые, по мнению хозяина Белого дома, "необходимы американской экономике". Санкции будут действовать 150 дней.

Трамп заявил, что использовал для их введения одно из положений закона о торговле 1974 года. Далее для сохранения этих мер уже требуется согласие Конгресса США.