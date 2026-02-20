3.73 BYN
Трамп вводит 10-процентные пошлины для всех стран мира
Автор:Редакция news.by
С 24 февраля вступают в силу новые 10-процентные пошлины США на товары из всех стран мира. Распоряжение не коснется товаров, которые, по мнению хозяина Белого дома, "необходимы американской экономике". Санкции будут действовать 150 дней.
Трамп заявил, что использовал для их введения одно из положений закона о торговле 1974 года. Далее для сохранения этих мер уже требуется согласие Конгресса США.
Такое решение было принято после того, как Верховный суд США счел незаконными многие из пошлин, введенных администрацией Трампа. Вместе с тем министр финансов США призвал власти других государств соблюдать условия торговых соглашений, заключенных с Америкой.