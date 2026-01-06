Трамп: Выборов в Венесуэле в ближайшие 30 дней не будет

Выборов в Венесуэле в ближайшие 30 дней не будет - такое заявление сделал президент США.

Трамп сообщил, что Делси Родригес, которая накануне принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента Боливарианской Республики, сотрудничает с Вашингтоном.

Он в очередной раз заявил, что Соединенные Штаты не воюют с Венесуэлой, а также, что ему не требуется одобрение законодателей для отправки американских военных в латиноамериканскую страну.

Трамп назвал себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой. Также в процесс будут вовлечены госсекретарь США Рубио, вице-президент Вэнс и глава Пентагона Хегсет.