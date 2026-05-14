Трамп высоко оценил прошедшую встречу с Си Цзиньпином

Дональд Трамп находится с государственным визитом в Китае. Это первый визит американского президента на китайскую землю за 9 лет. Переговоры прошли в Доме народных собраний в Пекине. Встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа длилась более двух часов.

Переговоры лидеров КНР и США

Встреча началась в 10 утра по пекинскому времени с красочной церемонии у восточных ворот Дома народных собраний. Можно отметить весьма пышный церемониал. Был произведен артиллерийский салют, военный оркестр исполнил государственные гимны США и КНР. В церемонии участвовали дети. У них в руках были цветы и госфлаги двух стран. Масштабность такого приветствия многие связывали с положительном сигналом Пекина к диалогу с Вашингтоном, однако китайские эксперты говорят, что такой церемониал скорее стандартная практика, нежели исключение.

Что касается самих переговоров, то по крайней мере протокольную часть можно назвать многообещающей. Лидеры обменялись тезисами о том, что лучше работать вместе, чем идти на конфронтацию. Взаимовыгодность подчеркивалась и в стремлении противодействия торговым войнам.

Вопросы безопасности также затрагивались. В частности, официальный Пекин в очередной раз напомнил о том, что обеспечение мира и стабильности в Тайваньском проливе является главным общим знаменателем между Китаем и Соединенными Штатами. Затронули Си Цзиньпин и Дональд Трамп вопросы глобального развития, украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке.

Вместе с Трампом прилетел и весомый пул бизнесменов. Агентство Синьхуа сообщило о том, что Председатель КНР провел встречу с американскими бизнес-лидерами.