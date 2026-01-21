Трамп выступил на форуме в Давосе. Он не преминул похвалить свои достижения, заявив, что Штаты при нем стали экономическим двигателем планеты.

По словам лидера США, "когда Америка процветает - процветает весь мир". Причем в обратную сторону это работает по такому же принципу.

Не обошел стороной Трамп и вопрос Гренландии, которую назвал "куском льда". И в очередной раз подтвердил, что намерен приобрести остров, а также сразу предупредил о последствиях отказа.

Дональд Трамп, президент США:

"Мы хотим получить кусок льда ради защиты мира, а они нам его не дают. Мы никогда ничего другого не просили, и мы могли бы сохранить за собой этот участок территории, и не сделали этого. Так что у Дании и ЕС есть выбор. Вы можете сказать "да", и мы будем очень признательны. Или вы можете сказать "нет", и мы запомним".

Также Трамп отметил, что приобретение Штатами Гренландии благоприятно скажется на безопасности не только США, но и Европы.

Не забыл политик и про украинский конфликт. По его мнению, Вашингтон не должен заниматься урегулированием этого кризиса. Это дело Старого Света.

Более того Трамп заверил, что и Москва и Киев хотят достичь соглашения об урегулировании и выразил готовность встретиться с Зеленским уже сегодня.