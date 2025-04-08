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Трамп заявил, что США и Иран проведут прямые переговоры по ядерной программе
В Белом доме прошли переговоры Трампа и Нетаньяху. Президент США и израильский премьер обсудили возобновление наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа и судьбу заложников, удерживаемых ХАМАС.
На итоговом брифинге Трамп сообщил: Вашингтон в субботу, 12 апреля, начинает прямые переговоры с Ираном по ядерной программе, которые предположительно пройдут в Омане.
Дональд Трамп, президент США:
"Мы ведем прямые переговоры с Ираном. Они состоятся в субботу. У нас очень важная встреча, и мы посмотрим, что может произойти. И я думаю, все согласны с тем, что заключение сделки было бы предпочтительнее, чем очевидное. И очевидное - это не то, с чем я хотел бы иметь дело, или, честно говоря, с чем Израиль хотел бы иметь дело, если он может этого избежать".
При этом, как отметил американский лидер, возможный провал переговоров Вашингтона и Тегерана стал бы очень плохим днем для Ирана. В свою очередь Нетаньяху добавил, что Тель-Авив сделает все, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. По его словам, это может быть достигнуто дипломатическим или любым другим путем.
Фото ТАСС