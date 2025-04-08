Трамп заявил, что США и Иран проведут прямые переговоры по ядерной программе

"Мы ведем прямые переговоры с Ираном. Они состоятся в субботу. У нас очень важная встреча, и мы посмотрим, что может произойти. И я думаю, все согласны с тем, что заключение сделки было бы предпочтительнее, чем очевидное. И очевидное - это не то, с чем я хотел бы иметь дело, или, честно говоря, с чем Израиль хотел бы иметь дело, если он может этого избежать".