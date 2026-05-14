Трамп заявил, что США и Пекин заключили фантастические сделки
Автор:Редакция news.by
15 мая, в заключительный день государственного визита президента США в Китай, Си Цзиньпин принял Дональда Трампа в своей резиденции "Чжуннаньхай".
По итогам встреч американский лидер отметил, что стороны заключили фантастические сделки, которые послужат на благо обеих стран. Кроме того, хозяин Белого дома заявил, что страны разделяют стремление добиться завершения конфликта вокруг Ирана.