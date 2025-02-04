Американский президент Дональд Трамп заявил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины и добиваются от Киева соответствующих гарантий. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Глава вашингтонской администрации ответил утвердительно на вопрос о том, хочет ли он таких поставок с Украины. "Я хочу обеспечить наличие редкоземельных металлов. Мы даем миллиарды долларов. У них отличные редкоземельные металлы. А я хочу обеспечить редкоземельные металлы. И они этого хотят", - сказал он журналистам в Белом доме. Трансляцию вели центральные американские телеканалы.

"Мы говорим Украине, что у нее есть очень ценные редкоземельные металлы. Мы хотим, чтобы то, что мы вкладываем, было гарантировано. Мы хотим гарантий. Мы быстро и помногу даем им деньги. Мы даем им оборудование", - подчеркнул Трамп. Он отметил, что страны ЕС оказывают меньше помощи Киеву.