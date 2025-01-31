Трамп заявил, что введет пошлины против ЕС за "ужасное" отношение к США

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону, пишет БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.

"Собираюсь ли я ввести пошлины против Европейского Союза?... Абсолютно. Евросоюз относится к нам так ужасно", - сообщил он журналистам в Белом доме.

Перспектива отношений Брюсселя с новой американской администрацией пока выглядит не самым лучшим образом. Ранее новый президент США Дональд Трамп скептически высказывался об американо-европейских отношениях из-за "дефицита торгового баланса в сотни миллиардов долларов". В этой связи он угрожал ввести дополнительные пошлины на европейские товары, а также требовал от европейцев закупать большие объемы американских энергоресурсов. Кроме того, Трамп считает, что страны ЕС, входящие в НАТО, недостаточно вкладывают в обеспечение собственной безопасности.

Ранее официальный представитель Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что Трамп также намерен ввести с 1 февраля дополнительные пошлины на товары из Мексики, Канады в размере 25 процентов и на товары из Китая в размере 10 процентов. По ее словам, новый хозяин Белого дома не боится, что это приведет к увеличению цен для американцев или торговым войнам со странами.

Сам Трамп в общении с журналистами заявил, что Пекин, Оттава и Мехико сейчас не смогут ничего сделать, чтобы предотвратить введение пошлин.

Как писала газета The Wall Street Journal, новые пошлины могут подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб основным отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, тем самым открывая новые возможности для КНР на международных рынках.