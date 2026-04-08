Трампа могут попытаться отстранить от власти

Группа демократов в Конгрессе США намерена инициировать активацию 25-й поправки к Конституции для отстранения президента США от власти.

Как пишут местные СМИ, от кабинета министров требуют признать Трампа недееспособным и передать полномочия вице-президенту Вэнсу.

Формальным поводом стали недавние угрозы Ирану. В Демократической партии заявляют, что высказывания не могут оставаться без политической и правовой оценки. Отмечается, что если кабинет министров не поддержит инициативу, Конгресс должен запустить процесс импичмента.