Трансформация старого миропорядка: зачем Трамп создал Совет Мира и что это значит для ООН и ЕС?

Создание Трампом Совета Мира было обставлено таким количеством театральных эффектов, что стало выглядеть совершенно самостоятельным событием, внеконтекстным при том, что это лишь часть глобального проекта: Трамп явно решил вычистить из американских "авгиевых конюшен" всю ту дрянь, которая там копилась давным-давно.

Само собой, учитывая сверхдержавный статус Соединенных Штатов, подлежит тотальной трансформации и пресловутый "мир, основанный на правилах" - правилах, придуманных невесть кем, действующих черт знает как, соблюдение которых ведет к все более частым катастрофическим последствиям.

Дел себе Трамп наметил невпроворот: тут и вскрытие экономических нарывов, которые зрели полвека и более, разрешение конфликтов, которые остались неурегулированными после Второй мировой. Необходимо, наконец, перетасовать союзников-противников, статус которых определен какими-то давно забытыми причинами и совершенно не соответствует реальности.

Чего вдруг европаразиты взгромоздились на холку американскому гризли и пытаются его пришпоривать, направлять, пользуясь преимуществами обретенной при этом дармовой безопасности? У правителей в дни катастрофы есть два основных кредо, которым они следуют неизменно - "умри ты сегодня, я завтра" и "падающего толкни". На дворе как раз те самые "последние дни": бушует кризис nec plus ultra - мать всех кризисов, - то есть царит замятня, какой не бывало за всю историю капитализма и которая, очевидно, является системной.

Кризис обещает переформатировать этот самый капитализм в некий новый "посткап". Что будет после трансформации - не знает никто. Если победят экологические фанатики - планета будет жить в условиях жесткого нормированного потребления: средний землянин станет есть раз в день, греться армяком и свечкой, спать на многоэтажных нарах, а также контролироваться вшитым под кожу чипом - вот так выглядит условный "посткап" европейского образца, судя по тому, что обещалось на Всемирном экономическом форуме в Давосе последнюю четверть века. То, что происходит в ЕС последние лет 15, это именно оно - создание нового мира.

Дональд Трамп, президент США:

"Некоторые места в Европе, честно говоря, уже неузнаваемы, их просто невозможно узнать. Мы можем спорить об этом, хотя о чем тут спорить? Мои друзья бывают в разных местах. Не хочу никого обидеть, но я многое просто не узнаю. И совсем не в позитивном смысле, а в очень негативном! Я люблю Европу, хочу, чтобы Европа процветала, но она явно движется в неправильном направлении".

А есть ли альтернатива европейскому "посткапу"? Через предлагаемые промежуточные форматы и варианты - китайский, российский, арабский, латиноамериканский - мы придем к противоположному полюсу. Американский "посткап", каким видит его Трамп, - это возврат к истокам, попытка воссоздать общество свободной конкуренции, вернуться к той самой нестесненной игре рыночных стихий, какой капитализм, по правде говоря, никогда и не был.

В любом случае, то, что выглядит кухонной перебранкой в коммуналке, есть спор о вещах принципиальных и фундаментальных - кто и как соберет каркас будущего мира, каким этот мир станет? Макрон и европейцы явно останутся за бортом.

"Никто Макрона в Совете мира не хочет, потому что он очень скоро покинет свой пост. Если будет вести себя враждебно, я введу тариф в 200 % на его вино и шампанское, и он тут же присоединится!" - заявил американский лидер.

То, что некоторым кажется хаосом и броуновским движением квантов большой политики, является, на самом деле, проектной трансформацией мира в соответствии с тщательно продуманным и кропотливо составленным планом.

"За один год наша программа привела к таким преобразованиям, каких Америка не видела более 100 лет. Вместо закрытия электростанций - мы открываем их. Вместо строительства неэффективных и убыточных ветряков - мы их сносим и запрещаем строительство новых. Вместо того чтобы расширять полномочия бюрократов, мы их увольняем!" - отметил Дональд Трамп.

После создания Совета Мира много говорилось о том, что он заменяет и отменяет ООН. По правде говоря, о необходимости реформы Организации объединенных наций говорят уже лет 30. Пока тамошняя бюрократия успешно парирует все попытки что-то в своей жизни поменять, благо в Совбезе всегда есть непримиримые противоречия, да и в целом все уже как-то приспособились.

Но Трамп и тут придумал эффективный способ - не отмены, так реформирования: сначала ВОЗ, а потом и ООН начали задерживаться или прекратились вовсе членские взносы. Мировой главврач Гебреисус, кажется, скоро останется без места, а председатель ООН Гутерриш просит помощи и, наверное, будет готов к самому энергичному сотрудничеству с Трампом.

"Я всегда говорил, что ООН имеет огромный потенциал, но его не использует. Потенциал огромен, есть там замечательные люди, но он не работает. Я закончил 8 войн, ни разу мне не помогала ООН, а ведь должна бы! Они, наверное, пытались их закончить, но недостаточно усердно. Но есть у ООН огромный потенциал, и сочетание Совета мира с работой ООН может дать уникальные результаты", - подчеркнул глава США.

Факт Станет Совет Мира дополнением или заменой ООН - судить рано: в Совет вошли, без малого, 30 стран, отказались 13, в основном европейские и Канада. Приглашение рассматривают Китай, Россия, Индия.

От их решения во многом и зависит: будет ли Совет мира советом всего мира? Но если проект удастся запустить, а затем трансформировать гниющие изнутри и снаружи системы международных отношений, то человечество ждут интересные времена.

И полагать, что это мимолетная игрушка Трампа, наивно: в Вашингтоне через 3 года, действительно, поменяется начальство, но к власти, с большой долей вероятности, придет Джей Ди Вэнс, а он еще больший "Трамп", чем собственно Трамп. Причем, на большую цивилизационную трансформацию мы сможем глядеть даже не из партера, а из президиума, учитывая, что Беларусь в Совете Мира готова активнейшим образом работать.

Джей Ди Вэнс