Транспортники Франции просят поддержки
Автор:Редакция news.by
Во Франции водители грузовиков устроили протест на крупной автомагистрали к югу от Лиона. Участники акции перекрыли трассу, выражая недовольство ростом цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Организаторы - транспортные компании, чьи расходы на топливо составляют около 30 % операционных расходов. Поэтому повышение цен на бензин грозит кризисом целой отрасли.
По заявлению представителей бизнеса, многие компании завершили год с нулевой прибылью. А очередное повышение может парализовать работу. Участники призвали власти оказать поддержку транспортникам в этот непростой период.