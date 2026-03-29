Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Транспортники Франции просят поддержки

Во Франции водители грузовиков устроили протест на крупной автомагистрали к югу от Лиона. Участники акции перекрыли трассу, выражая недовольство ростом цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Организаторы - транспортные компании, чьи расходы на топливо составляют около 30 % операционных расходов. Поэтому повышение цен на бензин грозит кризисом целой отрасли.

По заявлению представителей бизнеса, многие компании завершили год с нулевой прибылью. А очередное повышение может парализовать работу. Участники призвали власти оказать поддержку транспортникам в этот непростой период.

Разделы:

Теги:

протестыФранция