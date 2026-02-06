Транспортный коллапс в Гаване: острый дефицит топлива парализует столицу Кубы

Кубинская столица находится на грани транспортного коллапса. Причина - острый дефицит топлива. В Гаване наблюдаются серьезные перебои в работе общественного транспорта, встали микроавтобусы, которые использовались в качестве маршрутного такси.

Таков плачевный эффект указа, подписанного Трампом 30 января. Документ предусматривает введение пошлин на товары из стран, которые осуществляют поставки нефти на Кубу.