3.73 BYN
2.88 BYN
3.40 BYN
Транспортный коллапс в Гаване: острый дефицит топлива парализует столицу Кубы
Автор:Редакция news.by
Кубинская столица находится на грани транспортного коллапса. Причина - острый дефицит топлива. В Гаване наблюдаются серьезные перебои в работе общественного транспорта, встали микроавтобусы, которые использовались в качестве маршрутного такси.
Таков плачевный эффект указа, подписанного Трампом 30 января. Документ предусматривает введение пошлин на товары из стран, которые осуществляют поставки нефти на Кубу.
Ранее МИД Беларуси выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Кубы и поставок энергоресурсов в эту страну. Особые опасения Минска вызывает угроза перерастания текущей эскалации в Карибском бассейне в серьезный гуманитарный кризис с непрогнозируемыми последствиями.