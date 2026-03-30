Транспортный коллапс в Париже: операция "Улитка" парализовала движение на кольцевой

Транспортный коллапс в Париже. Более 100 легковых и около 70 грузовых автомобилей парализовали движение на кольцевой. Протест носит символичное название "Операция "Улитка". Забастовка стала ответом перевозчиков на бесконтрольный рост цен на дизельное топливо и бездействие правительства.

Протестующие заявляют, что нынешние тарифы на дизель делают их работу убыточной, буквально выталкивая отрасль перевозок в зону банкротства. В конце прошлой недели правительство страны объявило о выделении помощи в виде субсидий в размере 50 млн евро. Как подсчитали перевозчики, чтобы свести концы с концами, им нужно не менее 400 млн.