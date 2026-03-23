Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Третий блэкаут за месяц: Куба второй день остается без света из-за аварий на электростанциях

Многие районы Кубы находятся второй день без света после очередного выхода из строя национальной электроэнергетической системы.

В столице она частично восстановлена, однако перебои сохраняются из-за дефицита электроэнергии.

Специалисты продолжают работы в пострадавших районах. Они сталкиваются с многочисленными авариями на объектах.

Энергетическая система Кубы за месяц уже трижды выходила из строя. Причина блэкаутов в изношенности электростанций и проблемах с доставкой топлива на остров из-за торгово-экономического эмбарго со стороны США.

Разделы:

В миреСША

Теги:

блэкаутКуба