Третий блэкаут за месяц: Куба второй день остается без света из-за аварий на электростанциях

Многие районы Кубы находятся второй день без света после очередного выхода из строя национальной электроэнергетической системы.

В столице она частично восстановлена, однако перебои сохраняются из-за дефицита электроэнергии.

Специалисты продолжают работы в пострадавших районах. Они сталкиваются с многочисленными авариями на объектах.