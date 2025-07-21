Третий раунд переговоров между Россией и Украиной состоится 23 июля

Очередной раунд прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле запланирован на 23 июля во дворце Чираган. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Турции.

Время начала встречи не уточняется. Предыдущий раунд переговоров между РФ и Украиной также состоялся во дворце Чираган.