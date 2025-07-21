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Третий раунд переговоров между Россией и Украиной состоится 23 июля
Автор:Редакция news.by
Третий раунд переговоров между Россией и Украиной состоится 23 июляnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5baf82c3-5836-4368-ba26-145a13d9baf0/conversions/d9fed22f-fa85-4d32-84ee-0820078bf844-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5baf82c3-5836-4368-ba26-145a13d9baf0/conversions/d9fed22f-fa85-4d32-84ee-0820078bf844-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5baf82c3-5836-4368-ba26-145a13d9baf0/conversions/d9fed22f-fa85-4d32-84ee-0820078bf844-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5baf82c3-5836-4368-ba26-145a13d9baf0/conversions/d9fed22f-fa85-4d32-84ee-0820078bf844-xl-___webp_1920.webp 1920w
Очередной раунд прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле запланирован на 23 июля во дворце Чираган. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Турции.
Время начала встречи не уточняется. Предыдущий раунд переговоров между РФ и Украиной также состоялся во дворце Чираган.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча российской и украинской делегаций запланирована на 23 июля и пройдет в Турции.