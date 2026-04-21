Три европейские страны выступают против соглашения с Израилем

Политический раскол в Европе из-за ситуации на Ближнем Востоке. Ряд европейских стран, а именно Испания, Словения и Ирландия призывают Брюссель приостановить соглашение о партнерстве с Израилем. Об этом заявил глава испанского МИД. Он обвиняет Израиль в грубом нарушении прав человека в конфликте с Ливаном. По его словам, сотни тысяч мирных жителей вынуждены покидать свои дома, а гуманитарная ситуация стремительно ухудшается.