"Три шага вперед". Спецпредставитель президента России оценил итоги переговоров в Вашингтоне

Россия и США по результатам двух дней переговоров совершили "три шага вперед". Об этом по итогам встречи в Вашингтоне с представителями американской администрации заявил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

Кирилл Дмитриев выразил уверенность в том, что переговоры оказались продуктивными, в отношениях между странами заметен прогресс. Отметил, что в ходе встречи обсуждались вопросы урегулирования украинского конфликта, наращивания сотрудничества между Россией и США, а также новые даты переговоров двух стран.