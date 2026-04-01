Цены в Европе: в каких странах дороже всего покупать продукты

Очередные антирекорды Прибалтики. Эстония и Латвия опередили Германию и Нидерланды по ценам на продукты. По данным Eurostat, год назад самые высокие цены в ЕС были отмечены в Люксембурге и составили 126 % от среднего уровня.



Эстония находится на девятой строчке: уровень стоимости продуктов здесь превышает 105 %. Стоимость еды в Бельгии, Греции, Кипре и Италии лишь незначительно уступает эстонскому уровню цен.



В Латвии же продукты питания стоят 103 %, а в Литве - 99 %. В то же время в Германии и Нидерландах эти показатели составляют 102,9 % и 97 % соответственно. Только необходимо еще учитывать, что по уровню зарплат Прибалтика находится фактически в аутсайдерах Европы.