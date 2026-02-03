3.73 BYN
Церемония открытия зимних Олимпийских игр - 2026 состоится на стадионе "Сан-Сиро"
Столетний стадион "Сан-Сиро" готов к заключительному шоу. Последним крупным международным событием на легендарной арене станет церемония открытия зимних Олимпийских игр.
Италия (а вместе с ней и весь мир) замерла в ожидании. В пятницу, 6 февраля, в Милане и Кортина-д’Ампеццо стартует главный спортивный форум четырехлетия. Белорусских атлеток пригласили на церемонию открытия только в качестве зрителей. Наши девушки в параде стран-участниц не задействованы.
Но уже 7 февраля они вступят в борьбу. Первыми выйдут на старт Анна Королева в лыжном скиатлоне и Марина Зуева в забеге на 3 тыс. метров. Далее выступят лыжные акробатки (фристайл). В Ливиньо свое мастерство продемонстрируют титулованная Анна Гуськова, Анна Деруго и Анастасия Андриянова. 18 февраля в слаломе попробует себя и единственная представительница в горнолыжном спорте Мария Шканова. Для нее это будет пятая Олимпиада в карьере.