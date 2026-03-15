ЦИК Казахстана: явка уже превысила 51 % - референдум считается состоявшимся

В Казахстане сегодня, 15 матра, проходит голосование на референдуме по проекту новой Конституции. В 20 регионах страны открылись более 10 тыс. участков. Посольство Казахстана в Беларуси также открыло два участка для голосования: при посольстве в Минске и при Генконсульстве в Бресте. Как свидетельствуют данные ЦИК, явка уже превысила 51 %, референдум считается состоявшимся.



Казахстанцы отвечают на один вопрос: принимают ли они новую конституцию. Среди ключевых нововведений - переход к однопалатному парламенту, введение должности вице-президента и создание Народного совета при президенте.



Документ также закрепляет несколько новых норм, включая верховенство национального права над международным. Официальные результаты референдума опубликуют до 21 марта.