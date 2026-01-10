Циклон "Фрэнсис-Улли" добрался до Санкт-Петербурга

Циклон "Фрэнсис-Улли" добрался до Северной столицы России. В Санкт-Петербурге намело почти 30-сантиметровые сугробы. После обильных ночных осадков на город обрушились порывистый ветер со скоростью до 20 метров в секунду.

В местном аэропорту Пулково ситуация критическая: из-за тяжелых погодных условий задержаны 43 рейса, еще 14 отменены. На трассе М-11 (между Москвой и Питером) скопилось множество автомобилей.