3.68 BYN
2.96 BYN
3.45 BYN
Циклон "Фрэнсис-Улли" добрался до Санкт-Петербурга
Автор:Редакция news.by
Циклон "Фрэнсис-Улли" добрался до Северной столицы России. В Санкт-Петербурге намело почти 30-сантиметровые сугробы. После обильных ночных осадков на город обрушились порывистый ветер со скоростью до 20 метров в секунду.
В местном аэропорту Пулково ситуация критическая: из-за тяжелых погодных условий задержаны 43 рейса, еще 14 отменены. На трассе М-11 (между Москвой и Питером) скопилось множество автомобилей.
Кроме того, метель достигла Кузбасса, Новосибирска и Приморья. Там тоже затруднено движение автотранспорта, а видимость на улицах очень низкая из-за снега.