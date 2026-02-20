3.74 BYN
Циклон "Валли" принес в Сочи мощный шторм и 5-метровые волны
Автор:Редакция news.by
Москву парализовал сильнейший с 70-х годов снегопад. За сутки в российской столице выпало около 50 % месячной нормы осадков. Синоптики предупреждают, что снег продолжит идти. В аэропортах отменены и задержаны десятки рейсов, на дорогах - 9-балльные пробки.
Всему виной циклон "Валли". Он достиг Краснодарского края и вызвал мощный шторм. В Сочи на побережье прошли сильные дожди, местами в городе - подтопления. Высота волн достигает 5 метров. Частично повреждена инфраструктура пляжей.