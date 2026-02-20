Циклон "Валли" принес в Сочи мощный шторм и 5-метровые волны

Москву парализовал сильнейший с 70-х годов снегопад. За сутки в российской столице выпало около 50 % месячной нормы осадков. Синоптики предупреждают, что снег продолжит идти. В аэропортах отменены и задержаны десятки рейсов, на дорогах - 9-балльные пробки.



