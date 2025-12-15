3.70 BYN
2.95 BYN
3.46 BYN
ЦРУ 60 лет назад потеряло ядерный генератор в Гималаях - чем это грозит
Автор:Редакция news.by
Опасный сувенир, оставшийся "на память". Стало известно о потерянном 60 лет назад в Гималаях генераторе ЦРУ.
По данным "Нью-Йорк таймс", в 1965 году Центральное разведывательное управление США оставило в горной системе ядерный генератор. Устройство использовали в шпионской операции против Китая, но из-за снежной бури альпинисты были вынуждены оставить его в лагере на высоте. Вернувшись весной следующего года, экспедиция оборудования на месте не обнаружила. Возможно, устройство снесло лавиной.
Эксперты отмечают, что плутоний в утерянном устройстве остается токсичным в течение сотен лет.