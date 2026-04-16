Турецкие профсоюзы объявили забастовку из-за инцидентов со стрельбой в школе

В Турции профсоюзы работников системы образования приняли решение о трехдневной забастовке в связи с последними инцидентами со стрельбой в школах страны. Некоторые проведут митинги в городах.

Профсоюзы требуют от властей принятия действенных мер по обеспечению безопасности в школах и объявления национального траура.