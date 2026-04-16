3.76 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
Турецкие профсоюзы объявили забастовку из-за инцидентов со стрельбой в школе
Автор:Редакция news.by
В Турции профсоюзы работников системы образования приняли решение о трехдневной забастовке в связи с последними инцидентами со стрельбой в школах страны. Некоторые проведут митинги в городах.
Профсоюзы требуют от властей принятия действенных мер по обеспечению безопасности в школах и объявления национального траура.
За последние два дня в двух школах Турции произошли инциденты со стрельбой. Всего погибших 9 человек: 8 из них - учащиеся и 29 раненых. В обоих случаях нападавшие скончались.