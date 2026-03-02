3.75 BYN
Туристы покидают ОАЭ: первые рейсы вылетели в Москву и Лондон, граница с Оманом работает с перебоями
Взрывы гремят и в Арабских Эмиратах, удару подверглась французская база ВМС в эмирате Рас-эль-Хайма. Местные власти сообщили о падении обломков в жилом квартале, никто не пострадал.
Это курортный город, однако он находится на самом близком расстоянии к Ирану среди эмиратов ОАЭ и является важной военной точкой у входа в Ормузский пролив.
У туристов же 2 марта появился шанс улететь домой: первые рейсы взлетели в Мюнхен, Лондон и Москву.
Рейс из Абу-Даби в Москву по плану вылетел в 13:30 по минскому времени. Рейс только для тех, кто купил билеты у данной авиакомпании. По их информации предоставили ваучер на 1000 дирхам (для понимания, это почти 800 рублей). В Дубае обстановка сохраняется спокойная.
Пока это спецборта, а само воздушное пространство продолжает быть закрытым до 3 марта. Из вариантов - улететь через Оман или Саудовскую Аравию.
Однако один из российских туроператоров сообщает, что КПП на границе Объединенных Арабских Эмиратов и Оман работают нестабильно, пропускают не всех. "Если у людей есть на руках билеты на рейс, подтверждающие вылет из Омана, в страну пропустят. В остальных случаях - нет".