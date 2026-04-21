Туристы застряли на вершине горы в Рио-де-Жанейро из-за уличных боев

В Рио-де-Жанейро 200 туристов оказались в ловушке на вершине горы, куда их доставили насладиться панорамным видом. В момент, когда туристы собрались возвращаться в город, полиция начала ожесточенную перестрелку с бандой "Красная команда". Эта группировка контролирует в городе несколько трущобных кварталов.

Туристы застряли на горе на несколько часов и смогли покинуть панорамную площадку только после того, как боевые действия окончились. В ходе полицейской операции несколько блюстителей порядка были ранены. О жертвах среди гангстеров не сообщается - тела своих они всегда уносят с собой.