Тюремное заключение может грозить за изготовление беглыми "новых белорусских паспортов"

В Литве местная полиграфическая компания остановила изготовление так называемых новых белорусских паспортов. Данное решение принято во исполнение требования правоохранительных органов.

Генпрокуратура страны заявила, что инициатива беглых по изготовлению псевдодокументов с литовским Витисом на обложке может повлечь за собой уголовную ответственность вплоть до тюремного заключения.