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Тюремное заключение может грозить за изготовление беглыми "новых белорусских паспортов"
В Литве местная полиграфическая компания остановила изготовление так называемых новых белорусских паспортов. Данное решение принято во исполнение требования правоохранительных органов.
Генпрокуратура страны заявила, что инициатива беглых по изготовлению псевдодокументов с литовским Витисом на обложке может повлечь за собой уголовную ответственность вплоть до тюремного заключения.
Чуть ранее практически все высшие чиновники Литвы один за другим назвали изготовление таких паспортов преступлением. Это квалифицировали как производство поддельных документов.