3.66 BYN
2.96 BYN
3.47 BYN
У 45 % литовцев ухудшилось здоровье из-за труднодоступной медицины
Автор:Редакция news.by
В Литве жители месяцами, а иногда и годами ждут очереди на прием к врачу. Почти каждый второй местный столкнулся с ухудшением здоровья из-за этого длительного ожидания. Об этом говорят данные нового соцопроса.
Быстро к доктору могут попасть лишь 5-7 % граждан. Особенно тяжело записаться к узкопрофильным специалистам.
Кризис связан с нехваткой квалифицированных кадров, низким финансированием и перегрузкой медперсонала. Проблема актуальна и для крупных городов, и регионов прибалтийской страны.