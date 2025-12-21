Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

У 45 % литовцев ухудшилось здоровье из-за труднодоступной медицины

В Литве жители месяцами, а иногда и годами ждут очереди на прием к врачу. Почти каждый второй местный столкнулся с ухудшением здоровья из-за этого длительного ожидания. Об этом говорят данные нового соцопроса.

Быстро к доктору могут попасть лишь 5-7 % граждан. Особенно тяжело записаться к узкопрофильным специалистам.

Кризис связан с нехваткой квалифицированных кадров, низким финансированием и перегрузкой медперсонала. Проблема актуальна и для крупных городов, и регионов прибалтийской страны.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

здоровьеопросмедицинаЛитва