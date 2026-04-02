У Бельгии нет средств для поддержки населения
Автор:Редакция news.by
У Бельгии на фоне роста цен на газ и бензин больше нет бюджетных возможностей для масштабной поддержки населения. Об этом заявил глава Центробанка страны Пьер Вунш.
По его словам, это первый за долгое время случай, когда Бельгия входит в кризис с дефицитом, который уже является слишком высоким и неустойчивым.
Напомним, на фоне отказа от российских энергоносителей и конфликта на Ближнем Востоке цены на газ в Евросоюзе выросли на 70 %. При этом Еврокомиссия еще в ноябре 2025-го прогнозировала, что дефицит Бельгии будет самым высоким в еврозоне относительно ВВП на уровне 5,5 % в 2026 году и 6 % - в 2027-м.