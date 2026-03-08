Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

У посольства США в Норвегии прогремел взрыв

В норвежской столице у входа в консульский отдел американского посольства прогремел сильный взрыв. Причина властями не называется, пострадавших и жертв нет, сообщает AFP со ссылкой на норвежскую полицию.

В Осло проживает большая мусульманская община. Норвегия также является домом для десятков тысяч иммигрантов иранского происхождения. Власти рассматривают возможность теракта, но другие версии случившегося тоже не исключаются.

Разделы:

В мире

Теги:

посольство СШАНорвегия