У посольства США в Норвегии прогремел взрыв
Автор:Редакция news.by
В норвежской столице у входа в консульский отдел американского посольства прогремел сильный взрыв. Причина властями не называется, пострадавших и жертв нет, сообщает AFP со ссылкой на норвежскую полицию.
В Осло проживает большая мусульманская община. Норвегия также является домом для десятков тысяч иммигрантов иранского происхождения. Власти рассматривают возможность теракта, но другие версии случившегося тоже не исключаются.