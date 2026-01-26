Смотреть онлайнПрограмма ТВ
У Украины в планах нет мира: Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 4 мая

Зеленский подписал закон о продлении в Украине военного положения и мобилизации до 4 мая. Это означает, что вплоть до этой даты в стране не будет президентских выборов, а значит, скорее всего, не будет заключено и перемирие.

Между тем союзникам Киева все труднее удовлетворять оружейные аппетиты. Стало известно, что Франция категорически отвергает идею закупки ракет у британцев (те до недавнего времени поставляли Украине ракеты Storm Shadow). Германия объявила, что не планирует новых поставок Украине систем Patriot. Как выяснилось, сами немцы испытывают дефицит такого оружия и ждут его от американцев.

Разделы:

В миреУкраина

Теги:

Владимир Зеленскиймобилизация